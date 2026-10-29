NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Abgaben

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 1.52 Prozent leichter bei 29’360.61 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 1.31 Prozent auf 29’421.18 Punkte an der Kurstafel, nach 29’813.16 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 29’470.59 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29’257.05 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1.06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, lag der NASDAQ 100 bei 30’339.33 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 27’192.31 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 26’119.85 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 16.48 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell KLA (+ 7.31 Prozent auf 170.38 USD), DoorDash (+ 6.28 Prozent auf 180.13 USD), Moderna (+ 3.95 Prozent auf 222.62 USD), Ferrovial International SE Registered (+ 3.52 Prozent auf 56.45 USD) und PDD (+ 3.01 Prozent auf 79.80 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Fortinet (-22.22 Prozent auf 135.40 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-16.92 Prozent auf 193.07 USD), Marvell Technology (-12.74 Prozent auf 219.59 USD), Alphabet A (ex Google) (-12.24 Prozent auf 285.12 USD) und Alphabet C (ex Google) (-12.00 Prozent auf 283.26 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14’586’057 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.657 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Micron Technology-Aktie präsentiert mit 5.60 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6.71 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch