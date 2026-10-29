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29.10.2026 16:00:49
NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Abgaben
Der NASDAQ 100 verliert am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.
Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 1.52 Prozent leichter bei 29’360.61 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 1.31 Prozent auf 29’421.18 Punkte an der Kurstafel, nach 29’813.16 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 29’470.59 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29’257.05 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1.06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, lag der NASDAQ 100 bei 30’339.33 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 27’192.31 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 26’119.85 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 16.48 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell KLA (+ 7.31 Prozent auf 170.38 USD), DoorDash (+ 6.28 Prozent auf 180.13 USD), Moderna (+ 3.95 Prozent auf 222.62 USD), Ferrovial International SE Registered (+ 3.52 Prozent auf 56.45 USD) und PDD (+ 3.01 Prozent auf 79.80 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Fortinet (-22.22 Prozent auf 135.40 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-16.92 Prozent auf 193.07 USD), Marvell Technology (-12.74 Prozent auf 219.59 USD), Alphabet A (ex Google) (-12.24 Prozent auf 285.12 USD) und Alphabet C (ex Google) (-12.00 Prozent auf 283.26 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im NASDAQ 100 ist die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14’586’057 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.657 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick
Die Micron Technology-Aktie präsentiert mit 5.60 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6.71 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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