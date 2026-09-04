Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’396 0.0%  SPI 20’206 -0.1%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 26’046 0.2%  Euro 0.9406 0.2%  EStoxx50 6’393 0.2%  Gold 4’429 -1.0%  Bitcoin 64’580 -1.6%  Dollar 0.8099 0.3%  Öl 95.9 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Lifecycle-ETFs unter der Lupe: Warum automatische ETF-Umschichtungen nicht unbedingt besser sind
KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
54 Prozent im Plus: Wie viel Luft bleibt der ASML-Aktie 2026 noch nach oben?
2-Billionen-Marke in Reichweite: SpaceX-Aktie zieht vor 14. Starship-Test deutlich an
'Big-Short'-Legende Burry: Zweifel an NVIDIA-Aktie bleiben trotz Milliarden-Quartal
Suche...
Plus500 Depot

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

29’544.16
Pkt
61.84
Pkt
0.21 %
22:50:01
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Index-Performance im Fokus 04.09.2026 22:34:14

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 verbuchte zum Handelsschluss Zuwächse.

Der NASDAQ 100 legte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0.21 Prozent auf 29’544.16 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.194 Prozent stärker bei 29’539.57 Punkten in den Freitagshandel, nach 29’482.32 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 29’655.22 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29’440.15 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0.476 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29’733.16 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 30’407.81 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der NASDAQ 100 23’633.01 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17.21 Prozent nach oben. Bei 30’762.20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22’841.42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Sandisk (+ 11.90 Prozent auf 1’740.00 USD), Astera Labs (+ 9.75 Prozent auf 310.40 USD), Nebius (+ 7.48 Prozent auf 226.39 USD), KLA (+ 7.32 Prozent auf 185.60 USD) und Marvell Technology (+ 7.05 Prozent auf 223.55 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Autodesk (-8.26 Prozent auf 217.90 USD), Adobe (-6.73 Prozent auf 266.51 USD), Tesla (-5.92 Prozent auf 354.08 USD), Thomson Reuters (-5.44 Prozent auf 105.68 USD) und Synopsys (-5.40 Prozent auf 393.84 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 33’483’847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.651 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 hat die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung
Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial

inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Snowflake explodiert nach KI-Zahlen: Beginnt jetzt die nächste große Rallye?
17:20 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Broadcom, Intel, Micron Technology
08:48 SMI-Anleger noch zurückhaltend
07:00 Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Ende der Korrektur?
03.09.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf COSMO N.V.
03.09.26 Die Zukunft des Bezahlens: Digitale Transaktionen auf dem Vormarsch
03.09.26 Marktüberblick: Banken gesucht
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’996.14 19.19 SJYB2U
Short 15’286.85 13.84 S7BCRU
Short 15’849.12 8.94 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’395.94 04.09.2026 17:31:48
Long 13’795.87 19.72 S1BOXU
Long 13’486.87 13.84 STBJYU
Long 12’909.65 8.91 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Bitcoin über 81'000 US-Dollar: Kryptowährung setzt Höhenflug fort
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Deutsche Telekom-Aktie fester: Elliott plant offenbar Einstieg
Lufthansa-Aktie zieht an: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall
Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne - Ölpreise recht stabil
NVIDIA-Aktie im Aufwind: Milliarden-Übernahme von Hugging Face wird offiziell

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 36/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 36/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 29’544.16 0.21%