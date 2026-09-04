NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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04.09.2026 22:34:14
NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen
Der NASDAQ 100 verbuchte zum Handelsschluss Zuwächse.
Der NASDAQ 100 legte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0.21 Prozent auf 29’544.16 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.194 Prozent stärker bei 29’539.57 Punkten in den Freitagshandel, nach 29’482.32 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 29’655.22 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29’440.15 Punkten lag.
NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0.476 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29’733.16 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 30’407.81 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der NASDAQ 100 23’633.01 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17.21 Prozent nach oben. Bei 30’762.20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22’841.42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
NASDAQ 100-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Sandisk (+ 11.90 Prozent auf 1’740.00 USD), Astera Labs (+ 9.75 Prozent auf 310.40 USD), Nebius (+ 7.48 Prozent auf 226.39 USD), KLA (+ 7.32 Prozent auf 185.60 USD) und Marvell Technology (+ 7.05 Prozent auf 223.55 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Autodesk (-8.26 Prozent auf 217.90 USD), Adobe (-6.73 Prozent auf 266.51 USD), Tesla (-5.92 Prozent auf 354.08 USD), Thomson Reuters (-5.44 Prozent auf 105.68 USD) und Synopsys (-5.40 Prozent auf 393.84 USD).
Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien
Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 33’483’847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.651 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder
Im NASDAQ 100 hat die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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