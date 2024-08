NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2.38 Prozent leichter bei 18’440.84 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 2.10 Prozent auf 18’494.24 Punkte an der Kurstafel, nach 18’890.39 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 18’628.78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’263.50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 3.56 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.07.2024, lag der NASDAQ 100 bei 20’011.89 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 17’541.54 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.08.2023, bei 15’370.74 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 11.47 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’690.97 Punkten. Bei 16’249.19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell MercadoLibre (+ 10.59 Prozent auf 1’776.14 USD), Mondelez (+ 3.47 Prozent auf 70.68 USD), DexCom (+ 2.82 Prozent auf 72.30 USD), Verisk Analytics A (+ 2.02 Prozent auf 266.66 USD) und The Kraft Heinz Company (+ 1.86 Prozent auf 36.06 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Intel (-26.06 Prozent auf 21.48 USD), Atlassian A (-17.06 Prozent auf 143.68 USD), Microchip Technology (-10.60 Prozent auf 75.43 USD), Booking (-9.17 Prozent auf 3’328.13 USD) und Amazon (-8.78 Prozent auf 167.90 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 90’468’317 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.154 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die JDcom-Aktie präsentiert mit 8.85 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 4.52 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch