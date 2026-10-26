NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende im Plus

Zum Handelsschluss stand im NASDAQ-Handel ein Plus von 1.09 Prozent auf 29’273.40 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0.325 Prozent höher bei 29’051.58 Punkten, nach 28’957.53 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29’011.91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 29’404.44 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 30’608.13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 28’128.34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, stand der NASDAQ 100 bei 25’358.16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 16.14 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Lumentum (+ 8.19 Prozent auf 818.10 USD), Arm (+ 6.19 Prozent auf 223.35 USD), Synopsys (+ 5.62 Prozent auf 454.33 USD), Tesla (+ 5.21 Prozent auf 391.62 USD) und Texas Instruments (+ 4.72 Prozent auf 298.12 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen MercadoLibre (-7.81 Prozent auf 1’668.72 USD), DoorDash (-6.10 Prozent auf 168.44 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4.24 Prozent auf 139.82 USD), PayPal (-4.24 Prozent auf 49.06 EUR) und Nebius (-3.45 Prozent auf 153.27 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 27’486’165 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.537 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.01 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch