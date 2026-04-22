NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind

Zum Handelsende bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.73 Prozent fester bei 26’937.27 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.893 Prozent auf 26’715.92 Punkte an der Kurstafel, nach 26’479.47 Punkten am Vortag.

Bei 26’942.13 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 26’662.88 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1.03 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 23’898.15 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 22.01.2026, einen Wert von 25’518.35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 18’276.41 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6.87 Prozent. Bei 26’942.13 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Arm (+ 12.01 Prozent auf 196.57 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 9.39 Prozent auf 179.36 USD), Micron Technology (+ 8.48 Prozent auf 487.48 USD), Intuitive Surgical (+ 7.16 Prozent auf 483.62 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.67 Prozent auf 303.46 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Booking (-6.00 Prozent auf 179.40 USD), T-Mobile US (-3.31 Prozent auf 188.92 USD), Cognizant (-2.71 Prozent auf 58.81 USD), Marriott (-2.22 Prozent auf 367.13 USD) und Workday (-1.98 Prozent auf 126.60 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 29’246’815 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.178 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.30 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch