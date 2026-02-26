Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Tesla-Aktie im Blick: KI-Chip-Wettrennen - Tesla lockt Südkoreas Halbleiter-Elite
Aktien von SpaceX, OpenAI & Anthropic: Dieser Milliarden-Fonds öffnet das Tor zu den Tech-Giganten
SoundHound-Aktie dennoch tiefer: KI-Unternehmen schlägt Prognosen bei Gewinn und Umsatz
C3.ai-Aktie tiefrot: Gewinn und Umsatz deutlich unter den Schätzungen
NVIDIA-Aktie verliert dennoch : Chip-Hersteller wächst weiter explosiv - KI-Geschäft treibt Rekordzahlen
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’034.37
Pkt
-294.66
Pkt
-1.16 %
22:56:22
Index im Blick 26.02.2026 22:33:57

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels leichter

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Der NASDAQ 100 sank zum Handelsende.

Letztendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.16 Prozent leichter bei 25’034.37 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.201 Prozent tiefer bei 25’278.25 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25’329.04 Punkten am Vortag.

Bei 25’288.23 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 24’820.55 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 0.396 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 26.01.2026, bei 25’713.21 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, bei 25’236.94 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 21’132.92 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 0.682 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26’165.08 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 24’387.47 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Atlassian (+ 8.53 Prozent auf 79.43 USD), Zscaler (+ 7.49 Prozent auf 167.36 USD), Cognizant (+ 5.94 Prozent auf 64.97 USD), Axon Enterprise (+ 5.77 Prozent auf 550.19 USD) und Datadog A (+ 5.56 Prozent auf 116.46 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Zoom Communications (-11.58 Prozent auf 75.54 USD), Enphase Energy (-5.61 Prozent auf 45.77 USD), NVIDIA (-5.46 Prozent auf 184.89 USD), Synopsys (-5.16 Prozent auf 426.00 USD) und Applied Materials (-4.87 Prozent auf 375.72 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 76’661’454 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.965 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.53 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

15:30 I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12:51 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
10:21 SMI scheitert erneut an 14.000er-Marke
08:47 UBS Logo UBS KeyInvest: Europa – Positive Stimmung/Straumann – Auf Werbetour
07:44 Bitcoin & Ethereum: Kaufen, wenn die Kanonen donnern?
25.02.26 Marktüberblick: MTU und FMC schwächeln nach Zahlen
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

