NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Letztendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.16 Prozent leichter bei 25’034.37 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.201 Prozent tiefer bei 25’278.25 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25’329.04 Punkten am Vortag.

Bei 25’288.23 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 24’820.55 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 0.396 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 26.01.2026, bei 25’713.21 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, bei 25’236.94 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 21’132.92 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 0.682 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26’165.08 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 24’387.47 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Atlassian (+ 8.53 Prozent auf 79.43 USD), Zscaler (+ 7.49 Prozent auf 167.36 USD), Cognizant (+ 5.94 Prozent auf 64.97 USD), Axon Enterprise (+ 5.77 Prozent auf 550.19 USD) und Datadog A (+ 5.56 Prozent auf 116.46 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Zoom Communications (-11.58 Prozent auf 75.54 USD), Enphase Energy (-5.61 Prozent auf 45.77 USD), NVIDIA (-5.46 Prozent auf 184.89 USD), Synopsys (-5.16 Prozent auf 426.00 USD) und Applied Materials (-4.87 Prozent auf 375.72 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 76’661’454 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.965 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.53 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch