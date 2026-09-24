NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich fester

Am Donnerstag schloss der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.03 Prozent) bei 30’478.86 Punkten ab. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.804 Prozent tiefer bei 30’225.19 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 30’470.29 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30’529.35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 30’204.16 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 1.78 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 29’023.18 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 24.06.2026, den Wert von 29’220.06 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24’503.57 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 20.92 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30’770.63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Nebius (+ 7.44 Prozent auf 243.48 USD), Rocket Lab (+ 4.69 Prozent auf 73.61 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4.50 Prozent auf 777.59 USD), Cadence Design Systems (+ 4.18 Prozent auf 322.00 USD) und Intel (+ 3.91 Prozent auf 127.39 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Arm (-7.88 Prozent auf 306.34 USD), Western Digital (-4.94 Prozent auf 450.31 USD), Sandisk (-3.47 Prozent auf 1’753.62 USD), Intuit (-3.37 Prozent auf 277.13 USD) und Copart (-2.86 Prozent auf 28.04 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22’004’406 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4.845 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Die Comcast-Aktie verzeichnet mit 6.49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.73 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch