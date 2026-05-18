NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Trading-Depot
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|NASDAQ 100 im Fokus
|
18.05.2026 22:33:46
NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert schlussendlich
Der NASDAQ 100 zeigte sich schlussendlich leichter.
Am Montag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende ein Minus in Höhe von 0.45 Prozent auf 28’994.37 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.415 Prozent auf 29’246.20 Punkte an der Kurstafel, nach 29’125.20 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’250.15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28’717.57 Einheiten.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 26’672.43 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, bei 24’898.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 21’427.94 Punkte.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15.03 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 29’678.89 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Cognizant (+ 9.05 Prozent auf 51.40 USD), Zscaler (+ 8.47 Prozent auf 174.69 USD), DexCom (+ 5.61 Prozent auf 65.09 USD), Verisk Analytics A (+ 5.52 Prozent auf 171.52 USD) und Intuitive Surgical (+ 4.46 Prozent auf 439.92 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Regeneron Pharmaceuticals (-9.82 Prozent auf 629.68 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6.08 Prozent auf 166.63 USD), Enphase Energy (-6.05 Prozent auf 49.69 USD), Micron Technology (-5.95 Prozent auf 681.54 USD) und Applied Materials (-5.28 Prozent auf 413.57 USD).
Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 36’012’258 Aktien gehandelt. Mit 4.705 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick
2026 präsentiert die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 7.00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Logitech: Die Richtung stimmt
Der Hardwarehersteller hat überzeugende Zahlen vorgelegt und möchte das operative Momentum beibehalten. An der Börse ist Logitech zwar zunächst an einem technischen Widerstand gescheitert - die Chance auf den Ausbruch nach oben ist aber intakt.Weiterlesen!
Finanzielle Bildung vorantreiben
Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|28’994.37
|-0.45%
Börse aktuell - Live TickerTrump sagt vorbereiteten Angriff gegen den Iran ab: US-Börsen schliessen uneins -- SMI letztlich etwas stärker -- DAX geht fester in den Feierabend -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich am Montag mit kleinen Gewinnen. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes entwickelten sich uneinheitlich. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.