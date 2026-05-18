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NASDAQ 100 im Fokus 18.05.2026 22:33:46

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert schlussendlich

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert schlussendlich

Der NASDAQ 100 zeigte sich schlussendlich leichter.

Am Montag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende ein Minus in Höhe von 0.45 Prozent auf 28’994.37 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.415 Prozent auf 29’246.20 Punkte an der Kurstafel, nach 29’125.20 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’250.15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28’717.57 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 26’672.43 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, bei 24’898.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 21’427.94 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15.03 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 29’678.89 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Cognizant (+ 9.05 Prozent auf 51.40 USD), Zscaler (+ 8.47 Prozent auf 174.69 USD), DexCom (+ 5.61 Prozent auf 65.09 USD), Verisk Analytics A (+ 5.52 Prozent auf 171.52 USD) und Intuitive Surgical (+ 4.46 Prozent auf 439.92 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Regeneron Pharmaceuticals (-9.82 Prozent auf 629.68 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6.08 Prozent auf 166.63 USD), Enphase Energy (-6.05 Prozent auf 49.69 USD), Micron Technology (-5.95 Prozent auf 681.54 USD) und Applied Materials (-5.28 Prozent auf 413.57 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 36’012’258 Aktien gehandelt. Mit 4.705 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

2026 präsentiert die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 7.00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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