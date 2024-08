NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Verluste

Am Mittwoch notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 1.16 Prozent tiefer bei 17’867.37 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.48 Prozent stärker bei 18’345.45 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18’077.92 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 17’851.08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’445.75 Punkten lag.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2.42 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 20’391.97 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 07.05.2024, bei 18’091.45 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15’407.85 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8.00 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 20’690.97 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Punkten registriert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Fortinet (+ 25.30 Prozent auf 69.93 USD), Illumina (+ 4.07 Prozent auf 121.10 USD), MercadoLibre (+ 2.72 Prozent auf 1’859.70 USD), Datadog A (+ 2.44 Prozent auf 108.04 USD) und Enphase Energy (+ 1.86 Prozent auf 103.42 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Super Micro Computer (-20.14 Prozent auf 492.70 USD), Airbnb (-13.38 Prozent auf 113.01 USD), DexCom (-7.88 Prozent auf 69.32 USD), Lucid (-5.83 Prozent auf 2.91 USD) und Arm (-5.56 Prozent auf 107.09 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 75’467’133 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.915 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die JDcom-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4.59 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch