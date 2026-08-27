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Index-Performance 27.08.2026 22:33:39

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Gewinne

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Gewinne

So bewegte sich der NASDAQ 100 am Donnerstag schlussendlich

Booking Holdings
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Am Donnerstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 1.43 Prozent stärker bei 29’641.56 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 29’480.99 Zählern und damit 0.878 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (29’224.52 Punkte).

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 29’643.53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29’366.42 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 1.88 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28’039.21 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29’973.57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 23’565.85 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17.60 Prozent. Bei 30’762.20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. 22’841.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit CrowdStrike (+ 20.50 Prozent auf 227.96 USD), Synopsys (+ 13.39 Prozent auf 464.89 USD), Palo Alto Networks (+ 12.83 Prozent auf 382.85 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11.54 Prozent auf 137.40 USD) und Fortinet (+ 9.67 Prozent auf 172.78 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Booking (-3.03 Prozent auf 202.56 USD), Comcast (-2.90 Prozent auf 26.41 USD), Ross Stores (-2.71 Prozent auf 229.87 USD), PDD (-2.36 Prozent auf 84.69 USD) und Monster Beverage (-2.32 Prozent auf 46.70 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 77’772’470 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.424 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

2026 weist die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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