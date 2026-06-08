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Kursverlauf 08.06.2026 22:33:58

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schlussendlich in Grün

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schlussendlich in Grün

Der NASDAQ 100 schloss den Montagshandel mit Gewinnen ab.

Am Montag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 1.58 Prozent fester bei 29’414.26 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1.81 Prozent auf 29’482.19 Punkte an der Kurstafel, nach 28’957.60 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 29’294.02 Punkte, das Tageshoch hingegen 29’697.90 Zähler.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 08.05.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29’234.99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, mit 24’643.01 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wies der NASDAQ 100 21’761.79 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 16.69 Prozent aufwärts. Bei 30’762.20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Intel (+ 11.19 Prozent auf 110.27 USD), Micron Technology (+ 9.87 Prozent auf 949.28 USD), Marvell Technology (+ 9.63 Prozent auf 288.85 USD), KLA-Tencor (+ 9.27 Prozent auf 2’108.06 USD) und Applied Materials (+ 8.64 Prozent auf 492.17 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Regeneron Pharmaceuticals (-3.79 Prozent auf 611.34 USD), Cintas (-3.45 Prozent auf 173.65 USD), Fiserv (-3.14 Prozent auf 52.72 USD), Axon Enterprise (-3.10 Prozent auf 471.06 USD) und PDD (-2.88 Prozent auf 82.62 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 38’797’627 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.310 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2.40 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’466.36 13.73 S69BJU
Long 11’936.81 8.93 BHZSRU
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