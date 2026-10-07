NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schliesst mit Verlusten

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0.21 Prozent leichter bei 31’160.08 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.796 Prozent auf 30’976.25 Punkte an der Kurstafel, nach 31’224.69 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 30’904.46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 31’170.12 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 1.13 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 29’544.16 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 29’173.02 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 24’840.23 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 23.62 Prozent zu Buche. Bei 31’361.37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’841.42 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 4.06 Prozent auf 1’088.00 USD), Amgen (+ 2.60 Prozent auf 413.08 USD), Intuit (+ 2.56 Prozent auf 297.24 USD), Intuitive Surgical (+ 2.41 Prozent auf 414.52 USD) und Sandisk (+ 1.92 Prozent auf 1’692.42 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-6.79 Prozent auf 153.37 USD), Nebius (-5.09 Prozent auf 237.15 USD), CrowdStrike (-4.81 Prozent auf 265.44 USD), Teradyne (-4.31 Prozent auf 411.78 USD) und Rocket Lab (-4.18 Prozent auf 71.92 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 22’270’623 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5.128 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Im NASDAQ 100 präsentiert die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch