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08.06.2026 16:02:41
NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester
Der NASDAQ 100 setzt seinen Aufwärtstrend auch heute fort und verbucht erneut Gewinne.
Um 16:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.25 Prozent fester bei 29’318.34 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.81 Prozent fester bei 29’482.19 Punkten in den Montagshandel, nach 28’957.60 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’301.59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29’544.02 Einheiten.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn
Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 08.05.2026, den Wert von 29’234.99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 24’643.01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 21’761.79 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16.31 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30’762.20 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22’841.42 Punkten.
NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 9.76 Prozent auf 108.85 USD), Micron Technology (+ 9.44 Prozent auf 945.60 USD), Marvell Technology (+ 8.73 Prozent auf 286.48 USD), KLA-Tencor (+ 7.14 Prozent auf 2’066.96 USD) und Applied Materials (+ 6.54 Prozent auf 482.62 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil PayPal (-2.62 Prozent auf 35.26 EUR), Adobe (-2.22 Prozent auf 245.86 USD), CoStar Group (-2.12 Prozent auf 33.17 USD), Charter A (-2.01 Prozent auf 129.46 USD) und PDD (-1.90 Prozent auf 83.45 USD).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf
Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7’992’776 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.310 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.11 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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