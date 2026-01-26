Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’142 0.0%  SPI 18’189 -0.2%  Dow 49’412 0.6%  DAX 24’933 0.1%  Euro 0.9228 0.0%  EStoxx50 5’958 0.2%  Gold 5’011 0.6%  Bitcoin 68’411 1.6%  Dollar 0.7770 0.2%  Öl 65.8 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
Ausblick: UnitedHealth legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Berkshire Hathaway-Aktie: Neuer CEO Greg Abel erhält deutlich höhere Bezüge als Warren Buffett
Ausblick: General Motors informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben
Ausblick: United Parcel Service legt Quartalsergebnis vor
Suche...

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’713.21
Pkt
107.74
Pkt
0.42 %
23:09:07
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

NASDAQ 100-Performance im Blick 26.01.2026 22:33:34

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester

Der NASDAQ 100 zeigte am Montagabend eine positive Tendenz.

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.42 Prozent stärker bei 25’713.21 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.100 Prozent auf 25’631.01 Punkte an der Kurstafel, nach 25’605.47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25’797.10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’578.76 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 26.12.2025, bei 25’644.39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25’358.16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21’774.01 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2.01 Prozent nach oben. Bei 25’873.18 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 24’954.18 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Zoom Communications (+ 11.28 Prozent auf 95.46 USD), Atlassian (+ 5.08 Prozent auf 138.44 USD), Datadog A (+ 5.00 Prozent auf 136.64 USD), Baker Hughes (+ 4.40 Prozent auf 56.29 USD) und MercadoLibre (+ 3.52 Prozent auf 2’212.62 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Intel (-5.72 Prozent auf 42.49 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3.22 Prozent auf 251.31 USD), Tesla (-3.09 Prozent auf 435.20 USD), Dollar Tree (-2.73 Prozent auf 125.40 USD) und Micron Technology (-2.64 Prozent auf 389.09 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 35’509’298 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.849 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12:18 UBS Logo UBS KeyInvest: Zollfrieden, Goldrausch und Fed im Fokus
09:41 Marktüberblick: Yen wertet auf – Gold erstmals über 5.000 USD
09:29 Befeuern KI und E-Autos ein Atomenergie-Comeback?
08:56 Erholung bereits wieder verpufft
23.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Biontech, Moderna
22.01.26 Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
22.01.26 Julius Bär: 12.90% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Societe Generale SA
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’708.56 19.19 SFIBXU
Short 13’979.92 13.69 BSUSOU
Short 14’488.33 8.94 SA6BSU
SMI-Kurs: 13’142.02 26.01.2026 17:31:19
Long 12’619.39 19.92 SYWB0U
Long 12’343.68 13.99 SRZBNU
Long 11’803.24 8.94 SPBBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Anlegerfokus: Rheinmetall und OHB schielen auf Bundeswehr-"Starlink" - OHB +35%
CSG-Aktie nach starkem Börsenstart: Anleger greifen am zweiten Handelstag zeitweise weiter zu
Zwischentief nach Options-Freigabe: Was bedeutet das für die DroneShield-Aktie?
Berkshire Hathaway-Aktie: Neuer CEO Greg Abel erhält deutlich höhere Bezüge als Warren Buffett
Warum der Franken zulegt
NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben
SMI beendet Handel stabil -- DAX schliesst etwas höher -- Wall Street schlussendlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend in Rot
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 25’713.21 0.42%

finanzen.net News

Datum Titel
22:20 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Guter Wochenstart - Techwerte und Fed im Blick
22:17 Dobrindt: Kein Bedarf für Einschränkung bei Teilzeit
22:16 Aktien New York Schluss: Positiver Wochenstart - Big-Tech-Zahlen und Fed-Politik
21:51 Weißes Haus: FBI und Ministerium ermitteln zu Minneapolis
20:37 Pistorius: Panzerbrigade in Litauen wächst kräftig
20:36 Devisen: Euro hält Gewinne zum Dollar im US-Handel
20:33 ROUNDUP: OHB und Rheinmetall loten Kooperation aus
20:32 ROUNDUP: Nordsee soll 'größter Energie-Hub der Welt' werden
20:30 ROUNDUP 2: Trump entsendet Ex-ICE-Leiter Homan nach Minnesota
20:21 ROUNDUP: Gea will in diesem Jahr weiter wachsen - Auftragseingang 2025 stark