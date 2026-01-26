NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.42 Prozent stärker bei 25’713.21 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.100 Prozent auf 25’631.01 Punkte an der Kurstafel, nach 25’605.47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25’797.10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’578.76 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 26.12.2025, bei 25’644.39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25’358.16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21’774.01 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2.01 Prozent nach oben. Bei 25’873.18 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 24’954.18 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Zoom Communications (+ 11.28 Prozent auf 95.46 USD), Atlassian (+ 5.08 Prozent auf 138.44 USD), Datadog A (+ 5.00 Prozent auf 136.64 USD), Baker Hughes (+ 4.40 Prozent auf 56.29 USD) und MercadoLibre (+ 3.52 Prozent auf 2’212.62 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Intel (-5.72 Prozent auf 42.49 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3.22 Prozent auf 251.31 USD), Tesla (-3.09 Prozent auf 435.20 USD), Dollar Tree (-2.73 Prozent auf 125.40 USD) und Micron Technology (-2.64 Prozent auf 389.09 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 35’509’298 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.849 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch