NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Am Freitag erhöhte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 0.31 Prozent auf 15’997.58 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.347 Prozent auf 15’892.59 Punkte an der Kurstafel, nach 15’947.87 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 15’834.93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16’013.75 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.174 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 01.11.2023, wies der NASDAQ 100 14’664.91 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 01.09.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 15’490.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.12.2022, wurde der NASDAQ 100 mit 12’041.89 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 47.27 Prozent. Bei 16’166.51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 10’696.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Warner Bros Discovery (+ 8.42 Prozent auf 11.33 USD), Illumina (+ 7.69 Prozent auf 109.79 USD), Airbnb (+ 6.87 Prozent auf 135.02 USD), Enphase Energy (+ 5.44 Prozent auf 106.52 USD) und Lululemon Athletica (+ 4.43 Prozent auf 466.61 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Marvell Technology (-5.26 Prozent auf 52.80 USD), Intel (-2.15 Prozent auf 43.74 USD), Netflix (-1.74 Prozent auf 465.74 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-1.47 Prozent auf 145.27 USD) und Microsoft (-1.16 Prozent auf 374.51 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Tesla-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 15’745’346 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 2.701 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.28 erwartet. Mit 9.42 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

