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Index-Performance 04.08.2026 20:03:22

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 legt deutlich zu

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 legt deutlich zu

Das macht das Börsenbarometer in New York am zweiten Tag der Woche.

Intuitive Surgical
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Um 20:01 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 3.21 Prozent auf 29’699.23 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 1.16 Prozent höher bei 29’109.26 Punkten, nach 28’776.80 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 29’775.63 Punkte, das Tagestief hingegen 29’109.26 Zähler.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, einen Stand von 29’329.21 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, wies der NASDAQ 100 27’651.82 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23’188.61 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 17.83 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Palantir (+ 30.43 Prozent auf 163.89 USD), Arm (+ 17.36 Prozent auf 280.55 USD), Marvell Technology (+ 14.85 Prozent auf 222.55 USD), Astera Labs (+ 12.29 Prozent auf 360.50 USD) und Sandisk (+ 12.20 Prozent auf 1’445.19 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Diamondback Energy (-3.04 Prozent auf 192.70 USD), Intuitive Surgical (-2.58 Prozent auf 365.73 USD), Coca-Cola European Partners (-1.96 Prozent auf 106.07 USD), Constellation Energy (-1.93 Prozent auf 268.43 USD) und Take Two (-1.85 Prozent auf 240.62 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die Palantir-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21’755’021 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.222 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

2026 weist die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6.08 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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