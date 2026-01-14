Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'465 0.8%  SPI 18'544 0.8%  Dow 49'028 -0.3%  DAX 25'286 -0.5%  Euro 0.9313 -0.2%  EStoxx50 6'005 -0.4%  Gold 4'638 1.1%  Bitcoin 77'419 1.4%  Dollar 0.8002 -0.1%  Öl 66.2 1.2% 
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’333.42
Pkt
-408.53
Pkt
-1.59 %
20:05:47
NASDAQ 100 im Blick 14.01.2026 20:03:34

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 legt am Mittwochnachmittag den Rückwärtsgang ein

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 legt am Mittwochnachmittag den Rückwärtsgang ein

Mit dem NASDAQ 100 geht es am dritten Tag der Woche abwärts.

Um 20:01 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.52 Prozent auf 25’349.61 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.646 Prozent auf 25’575.57 Punkte an der Kurstafel, nach 25’741.95 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 25’266.20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’624.19 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.04 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, mit 25’196.73 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 14.10.2025, bei 24’579.32 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 20’757.41 Punkten.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Kraft Heinz Company (+ 3.85 Prozent auf 24.42 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2.56 Prozent auf 177.42 USD), Charter A (+ 2.42 Prozent auf 202.68 USD), Diamondback Energy (+ 2.37 Prozent auf 154.79 USD) und Intel (+ 2.36 Prozent auf 48.41 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil AppLovin (-9.74 Prozent auf 603.52 USD), Intuit (-6.72 Prozent auf 564.58 USD), Airbnb (-6.38 Prozent auf 131.14 USD), Broadcom (-5.21 Prozent auf 336.12 USD) und Booking (-4.72 Prozent auf 5’064.12 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 18’420’108 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.858 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 4.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.85 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
