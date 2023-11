NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fester

Am Montag erhöht sich der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0.19 Prozent auf 16’013.05 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0.077 Prozent leichter bei 15’969.72 Punkten, nach 15’982.01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 15’932.19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16’020.76 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 27.10.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 14’180.42 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 14’941.83 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.11.2022, mit 11’756.03 Punkten bewertet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 47.41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 16’119.31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 10’696.42 Zählern.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell MercadoLibre (+ 2.83 Prozent auf 1’578.97 USD), PayPal (+ 1.65 Prozent auf 56.68 USD), Amazon (+ 1.36 Prozent auf 148.73 USD), Lam Research (+ 1.33 Prozent auf 727.01 USD) und DexCom (+ 1.30 Prozent auf 114.42 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Illumina (-2.46 Prozent auf 95.92 USD), Moderna (-1.80 Prozent auf 77.11 USD), Walgreens Boots Alliance (-1.77 Prozent auf 20.48 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-1.64 Prozent auf 116.75 USD) und AstraZeneca (-1.61 Prozent auf 63.46 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die Tesla-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 5’554’105 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.699 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

