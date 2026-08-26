NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt zurück

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.13 Prozent tiefer bei 29’170.49 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.269 Prozent schwächer bei 29’130.77 Punkten in den Mittwochshandel, nach 29’209.23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’096.84 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’264.87 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.260 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28’128.34 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 30’001.32 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23’525.29 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15.73 Prozent zu. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30’762.20 Punkten. 22’841.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Lumentum (+ 4.25 Prozent auf 923.16 USD), Western Digital (+ 4.11 Prozent auf 469.28 USD), Seagate Technology (+ 3.45 Prozent auf 850.02 USD), Datadog A (+ 3.14 Prozent auf 230.00 USD) und Fortinet (+ 2.34 Prozent auf 157.26 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Ferrovial International SE Registered (-4.95 Prozent auf 59.91 USD), Intuit (-4.19 Prozent auf 342.50 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3.53 Prozent auf 122.35 USD), Kraft Heinz Company (-3.42 Prozent auf 24.46 USD) und Nebius (-2.74 Prozent auf 215.88 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 6’804’699 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.325 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.72 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch