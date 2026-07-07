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Index im Fokus 07.07.2026 22:33:56

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

Am zweiten Tag der Woche zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Dienstag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich Verluste in Höhe von 1.77 Prozent auf 29’173.02 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 1.13 Prozent auf 29’362.20 Punkte an der Kurstafel, nach 29’697.87 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’426.45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28’974.47 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 28’957.60 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24’202.37 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 22’685.57 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 15.74 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Gilead Sciences (+ 5.21 Prozent auf 136.36 USD), Workday (+ 4.10 Prozent auf 143.65 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 4.07 Prozent auf 676.23 USD), Diamondback Energy (+ 3.93 Prozent auf 180.56 USD) und DoorDash (+ 3.85 Prozent auf 195.72 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Astera Labs (-11.52 Prozent auf 382.89 USD), Rocket Lab (-10.40 Prozent auf 83.41 USD), Intel (-9.66 Prozent auf 110.39 USD), Teradyne (-9.59 Prozent auf 343.11 USD) und Nebius (-8.37 Prozent auf 195.19 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 32’244’247 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.125 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Comcast-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

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