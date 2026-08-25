Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’525 0.5%  SPI 20’421 0.5%  Dow 53’543 0.2%  DAX 26’266 0.6%  Euro 0.9362 0.1%  EStoxx50 6’456 0.1%  Gold 4’666 0.3%  Bitcoin 63’396 0.1%  Dollar 0.8015 -0.1%  Öl 88.5 -3.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Amrize143013422Zurich Insurance1107539Luzerner Kantonalbank125293061Partners Group2460882Swiss Re12688156Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Siemens Energy-Aktie: Abspaltung der Dampfturbinen-Sparte läuft
Tesla-Aktie: Cybercab-Start steht wohl bevor
Citi bleibt bullish: Startet Silber jetzt durch?
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Dienstagabend
Aktien von Oracle, Alphabet & Co im Blick.: Diese Risiken birgt der KI-Anleiheboom
Suche...
ETF Sparplan

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

29’146.33
Pkt
123.15
Pkt
0.42 %
21:22:31
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

NASDAQ 100 im Fokus 25.08.2026 18:00:28

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Mittag zu

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Mittag zu

Der NASDAQ 100 steigt am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.59 Prozent stärker bei 29’193.49 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.717 Prozent auf 29’231.18 Punkte an der Kurstafel, nach 29’023.18 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’338.77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29’077.72 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 28’128.34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 29’481.64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23’425.60 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15.82 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 6.35 Prozent auf 243.84 USD), Cadence Design Systems (+ 4.34 Prozent auf 329.64 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4.31 Prozent auf 476.43 USD), Lumentum (+ 3.91 Prozent auf 862.66 USD) und Seagate Technology (+ 3.62 Prozent auf 823.41 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Thomson Reuters (-2.69 Prozent auf 105.70 USD), Intuit (-2.14 Prozent auf 362.02 USD), Diamondback Energy (-1.98 Prozent auf 201.52 USD), Mondelez (-1.84 Prozent auf 63.51 USD) und Palo Alto Networks (-1.77 Prozent auf 344.68 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 9’944’264 Aktien gehandelt. Mit 4.459 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

2026 präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6.24 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

21:16 Logo WHS Nvidia – kann der 5-Billionen-US-Dollar-Konzern einmal mehr überraschen?
15:21 Julius Bär: 11.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Bank AG
11:40 SanDisk: Wenn ein Spin-off zum Star der KI-Rally wird
10:24 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
09:06 SMI kommt zum Wochenauftakt kaum vom Flec
08:59 SG-Marktüberblick: 25.08.2026
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Zwischenhoch als Widerstand
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’080.24 19.79 S3CBNU
Short 15’380.30 13.96 SPNB2U
Short 15’968.19 8.89 SIBAEU
SMI-Kurs: 14’525.29 25.08.2026 17:30:05
Long 13’886.29 19.26 SEBN5U
Long 13’577.68 13.76 SWB04U
Long 12’997.59 8.86 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Partners Group-Aktie steigt: Verkauf von Gong Cha gemeldet
UBS-Streit: Grübel stellt sich hinter Keller-Sutter - Aktie im Blick
SpaceX-Aktie vor dem Wendepunkt? Musk stellt Falcon-Aus in Aussicht - DZ Bank warnt
Bitcoin auf Erholungskurs: Das steckt hinter dem Kurssprung der vergangenen Woche
Kühne+Nagel-Aktie stabil: Grossinvestor Klaus-Michael Kühne ist tot
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal
Sektor-Rotation an der Börse: Warum Tech-Giganten wie Amazon und Apple die Value-Rally befeuern
Bayer-Aktie fester: Japan erteilt Zulassung für Hyrnuo

Top-Rankings

In diese Aktien hat Jeremy Granthams GMO im zweiten Quartal 2026 investiert
Blick ins Depot
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Verm ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 29’144.66 0.42%