NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Mittag zu

Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.59 Prozent stärker bei 29’193.49 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.717 Prozent auf 29’231.18 Punkte an der Kurstafel, nach 29’023.18 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’338.77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29’077.72 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 28’128.34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 29’481.64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23’425.60 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15.82 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 6.35 Prozent auf 243.84 USD), Cadence Design Systems (+ 4.34 Prozent auf 329.64 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4.31 Prozent auf 476.43 USD), Lumentum (+ 3.91 Prozent auf 862.66 USD) und Seagate Technology (+ 3.62 Prozent auf 823.41 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Thomson Reuters (-2.69 Prozent auf 105.70 USD), Intuit (-2.14 Prozent auf 362.02 USD), Diamondback Energy (-1.98 Prozent auf 201.52 USD), Mondelez (-1.84 Prozent auf 63.51 USD) und Palo Alto Networks (-1.77 Prozent auf 344.68 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 9’944’264 Aktien gehandelt. Mit 4.459 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

2026 präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6.24 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch