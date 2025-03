NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1.30 Prozent stärker bei 19’736.66 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.477 Prozent auf 19’576.32 Punkte an der Kurstafel, nach 19’483.36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 19’497.79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19’921.62 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.335 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 19.02.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 22’175.60 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.12.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 21’110.51 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.03.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 18’032.20 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2025 bereits um 5.91 Prozent zurück. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 22’222.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 19’152.57 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (+ 7.43 Prozent auf 304.23 USD), Axon Enterprise (+ 5.21 Prozent auf 568.11 USD), Warner Bros Discovery (+ 5.10 Prozent auf 10.92 USD), Atlassian (+ 4.74 Prozent auf 229.86 USD) und Tesla (+ 4.68 Prozent auf 235.86 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Intel (-6.94 Prozent auf 24.12 USD), Gilead Sciences (-2.47 Prozent auf 107.51 USD), The Kraft Heinz Company (-1.65 Prozent auf 29.89 USD), Arm (-1.51 Prozent auf 117.91 USD) und Biogen (-1.16 Prozent auf 141.43 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 61’015’710 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.948 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr weist die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 5.28 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

