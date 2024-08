NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 bewegt sich im Plus

Der NASDAQ 100 erhöht sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1.85 Prozent auf 18’885.71 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.986 Prozent auf 18’724.84 Punkte an der Kurstafel, nach 18’542.03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 18’897.49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18’723.74 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 20’331.49 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 13.05.2024, mit 18’198.61 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, bei 15’028.07 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 14.15 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 20’690.97 Punkten. Bei 16’249.19 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Starbucks (+ 20.36 Prozent auf 92.71 USD), Lucid (+ 5.69 Prozent auf 3.07 USD), NVIDIA (+ 4.97 Prozent auf 114.44 USD), Super Micro Computer (+ 4.81 Prozent auf 567.00 USD) und Marvell Technology (+ 3.93 Prozent auf 62.89 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Illumina (-5.68 Prozent auf 117.46 USD), Diamondback Energy (-2.80 Prozent auf 195.66 USD), Dollar Tree (-1.80 Prozent auf 92.21 USD), CSX (-1.31 Prozent auf 33.06 USD) und Baker Hughes (-1.25 Prozent auf 34.71 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Aktuell weist die Starbucks-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 22’061’446 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.006 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8.85 erwartet. Mit 4.68 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

