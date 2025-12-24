Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’656.15
Pkt
68.32
Pkt
0.27 %
20:16:01
Kursentwicklung im Fokus 24.12.2025 20:04:02

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Anleger greifen zu

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Anleger greifen zu

Der NASDAQ 100 verzeichnet derzeit Kursgewinne.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.27 Prozent höher bei 25’656.15 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 25’582.34 Zählern und damit 0.021 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25’587.83 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25’556.85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’665.28 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 0.503 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 24.11.2025, bei 24’873.85 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.09.2025, wies der NASDAQ 100 24’503.57 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, stand der NASDAQ 100 bei 21’797.65 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 22.31 Prozent aufwärts. Bei 26’182.10 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’542.20 Zähler.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 3.77 Prozent auf 286.68 USD), Dollar Tree (+ 2.07 Prozent auf 122.01 USD), Costco Wholesale (+ 2.00 Prozent auf 871.86 USD), Enphase Energy (+ 1.96 Prozent auf 32.85 USD) und Charter A (+ 1.55 Prozent auf 208.46 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Datadog A (-2.26 Prozent auf 138.04 USD), Marvell Technology (-1.36 Prozent auf 86.49 USD), ON Semiconductor (-1.10 Prozent auf 55.08 USD), lululemon athletica (-1.07 Prozent auf 210.40 USD) und Diamondback Energy (-0.84 Prozent auf 146.91 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 15’291’756 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.786 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 5.75 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
