Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’945 0.0%  SPI 19’676 -0.1%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’645 -0.3%  Euro 0.9470 0.1%  EStoxx50 6’313 -0.2%  Gold 4’393 1.2%  Bitcoin 64’079 1.7%  Dollar 0.8249 0.1%  Öl 102.5 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Huber+Suhner-Aktie im Minus: Konzern setzt auf vier Wachstumsfelder
Sandoz-Aktie zieht an: Zulassung für Semaglutid-Generikum in Kanada erhalten - Konkurrenz für Novo Nordisk?
SHL Telemedicine-Aktie sackt ab: Aktionäre stimmen für Einführung von Opting-out-Klausel
Roche-Aktie fester: Eröffnung von neuem Forschungszentrum in den USA
Leonteq-Aktie unverändert: Grossaktionär stockt auf - Raiffeisen-Anteil übernommen
Suche...
ETF Sparplan

CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Fokus 17.09.2026 18:00:40

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen

Mit dem NASDAQ 100 geht es am vierten Tag der Woche aufwärts.

CoreWeave
67.17 CHF 2.26%
Kaufen Verkaufen

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1.66 Prozent fester bei 29’424.69 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 1.58 Prozent auf 29’401.54 Punkte an der Kurstafel, nach 28’945.06 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29’305.90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29’444.16 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.85 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29’995.38 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29’670.95 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 24’223.69 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 16.74 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 9.08 Prozent auf 110.23 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.38 Prozent auf 545.20 USD), Arm (+ 6.36 Prozent auf 259.50 USD), Workday (+ 6.15 Prozent auf 199.30 USD) und Sandisk (+ 5.66 Prozent auf 1’606.00 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen CoreWeave (-3.78 Prozent auf 80.20 USD), Copart (-3.75 Prozent auf 29.67 USD), T-Mobile US (-2.81 Prozent auf 171.30 USD), Axon Enterprise (-2.80 Prozent auf 455.31 USD) und AppLovin (-2.74 Prozent auf 317.60 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12’828’680 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.453 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.92 erwartet. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6.48 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu CoreWeave

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten