NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1.66 Prozent fester bei 29’424.69 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 1.58 Prozent auf 29’401.54 Punkte an der Kurstafel, nach 28’945.06 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29’305.90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29’444.16 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.85 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29’995.38 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29’670.95 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 24’223.69 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 16.74 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 9.08 Prozent auf 110.23 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.38 Prozent auf 545.20 USD), Arm (+ 6.36 Prozent auf 259.50 USD), Workday (+ 6.15 Prozent auf 199.30 USD) und Sandisk (+ 5.66 Prozent auf 1’606.00 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen CoreWeave (-3.78 Prozent auf 80.20 USD), Copart (-3.75 Prozent auf 29.67 USD), T-Mobile US (-2.81 Prozent auf 171.30 USD), Axon Enterprise (-2.80 Prozent auf 455.31 USD) und AppLovin (-2.74 Prozent auf 317.60 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12’828’680 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.453 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.92 erwartet. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6.48 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch