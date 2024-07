NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Mittag mit Kursplus

Der NASDAQ 100 verbucht im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr Gewinne in Höhe von 2.76 Prozent auf 19’315.97 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 2.27 Prozent stärker bei 19’222.85 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18’796.27 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 19’162.91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19’366.35 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.01 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wies der NASDAQ 100 19’682.87 Punkte auf. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wies der NASDAQ 100 17’440.69 Punkte auf. Der NASDAQ 100 stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, bei 15’757.00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 16.76 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 20’690.97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit NVIDIA (+ 11.81 Prozent auf 115.98 USD), Constellation Energy (+ 11.03 Prozent auf 187.29 USD), Broadcom (+ 9.27 Prozent auf 156.83 USD), Micron Technology (+ 7.24 Prozent auf 109.99 USD) und ASML (+ 6.91 Prozent auf 919.70 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Verisk Analytics A (-7.52 Prozent auf 264.48 USD), Marriott (-5.60 Prozent auf 225.39 USD), Microsoft (-1.28 Prozent auf 417.50 USD), Gilead Sciences (-0.59 Prozent auf 77.59 USD) und Xcel Energy (-0.36 Prozent auf 58.42 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 38’472’632 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.092 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die JDcom-Aktie weist mit 8.85 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

