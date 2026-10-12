NASDAQ 100 aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Montagnachmittag

Um 20:01 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0.77 Prozent auf 30’644.93 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0.282 Prozent leichter bei 30’796.04 Punkten, nach 30’883.15 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30’813.96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 30’633.80 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der NASDAQ 100 29’368.44 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29’825.11 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 24’221.75 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 21.58 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4.17 Prozent auf 748.61 USD), GE HealthCare Technologies (+ 3.61 Prozent auf 68.11 USD), Shopify A (+ 3.51 Prozent auf 176.85 USD), T-Mobile US (+ 3.02 Prozent auf 153.07 USD) und Keurig Dr Pepper (+ 2.71 Prozent auf 32.62 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Lumentum (-10.69 Prozent auf 985.45 USD), Sandisk (-6.29 Prozent auf 1’482.31 USD), Nebius (-5.81 Prozent auf 208.22 USD), Astera Labs (-5.67 Prozent auf 322.80 USD) und Moderna (-4.64 Prozent auf 214.57 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 10’207’744 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.931 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.91 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.19 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch