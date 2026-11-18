Am Mittwoch tendiert der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.53 Prozent höher bei 27’145.10 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.650 Prozent auf 27’177.41 Punkte an der Kurstafel, nach 27’001.78 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 26’848.92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27’236.12 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.45 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29’187.55 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 29’490.96 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 24’503.10 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 7.69 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31’361.37 Punkten. 22’841.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell CrowdStrike (+ 9.07 Prozent auf 239.49 USD), Take Two (+ 8.96 Prozent auf 222.20 USD), Palo Alto Networks (+ 7.74 Prozent auf 333.22 USD), Fortinet (+ 6.88 Prozent auf 133.06 USD) und Ross Stores (+ 4.21 Prozent auf 229.74 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Alnylam Pharmaceuticals (-3.59 Prozent auf 150.88 USD), Adobe (-3.55 Prozent auf 227.18 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3.39 Prozent auf 93.23 USD), Moderna (-3.17 Prozent auf 200.25 USD) und Workday (-3.10 Prozent auf 177.13 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 44’716’229 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.672 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet mit 4.06 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.38 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch