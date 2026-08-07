NASB Financial: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NASB Financial hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat NASB Financial im vergangenen Quartal 47.2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NASB Financial 45.0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch