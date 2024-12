NASB Financial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NASB Financial gab am 13.12.2024 die Zahlen für das am 30.09.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0.84 USD. Im letzten Jahr hatte NASB Financial einen Gewinn von 0.890 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 97.79 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39.4 Millionen USD umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3.83 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.92 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 95.88 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 148.12 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 6.10 Millionen USD.

