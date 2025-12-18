|
18.12.2025 06:37:00
NASB Financial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
NASB Financial lud am 16.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 49.45 Prozent auf 23.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte NASB Financial 46.0 Millionen USD umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3.97 USD, nach 3.83 USD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 48.21 Prozent auf 88.35 Millionen USD. Im Vorjahr hatte NASB Financial 170.58 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
