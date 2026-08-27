Naruida Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Naruida Technology A stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde mit 0.08 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.080 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Naruida Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 135.5 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 96.7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch