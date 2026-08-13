Narmada Gelatines: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Narmada Gelatines hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 15.43 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9.89 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23.16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 457.7 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 563.7 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch