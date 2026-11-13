Narmada Gelatines: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Narmada Gelatines gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14.91 INR. Im Vorjahresviertel hatte Narmada Gelatines 11.39 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 586.1 Millionen INR – ein Plus von 14.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Narmada Gelatines 512.1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch