Narmada Agrobase hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Narmada Agrobase lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0.07 INR. Im letzten Jahr hatte Narmada Agrobase einen Gewinn von 0.140 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 71.47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 119.5 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 205.0 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch