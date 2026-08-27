Nari Technology Development stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nari Technology Development hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.29 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.280 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 18.20 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 18.60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.35 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.310 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 17.62 Milliarden CNY umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.ch