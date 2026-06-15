Nareru Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nareru Group hat sich am 12.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 49.45 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 49.99 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 6.39 Milliarden JPY gegenüber 5.90 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch