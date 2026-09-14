Nareru Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nareru Group lud am 11.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 66.57 JPY, nach 58.44 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Nareru Group im vergangenen Quartal 6.56 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nareru Group 6.14 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch