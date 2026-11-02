Narayana Hrudayalaya verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Narayana Hrudayalaya hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Narayana Hrudayalaya hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14.82 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12.72 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 28.44 Milliarden INR gegenüber 16.44 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch