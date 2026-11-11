Narasaki Sangyo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Narasaki Sangyo hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Narasaki Sangyo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 195.49 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 122.41 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Narasaki Sangyo im vergangenen Quartal 33.91 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16.50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Narasaki Sangyo 29.10 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch