Narasaki Sangyo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Narasaki Sangyo hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 111.69 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Narasaki Sangyo ein EPS von 3.90 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Narasaki Sangyo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 27.60 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 24.37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch