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19.11.2026 06:37:00
Napier Port: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Napier Port lud am 18.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Napier Port hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.03 NZD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.010 NZD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 42.2 Millionen NZD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37.1 Millionen NZD umgesetzt worden waren.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0.180 NZD, nach 0.150 NZD im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 176.15 Millionen NZD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Napier Port einen Umsatz von 157.74 Millionen NZD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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