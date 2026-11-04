NAPCO Security Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NAPCO Security Technologies präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.340 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat NAPCO Security Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 50.0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1.65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch