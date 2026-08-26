Napatech A-S: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Napatech A-S liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Napatech A-S die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.14 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Napatech A-S ein EPS von -0.400 NOK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42.91 Prozent auf 70.6 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49.4 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch