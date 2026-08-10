Nanyo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nanyo hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 55.07 JPY gegenüber 39.18 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nanyo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.95 Milliarden JPY im Vergleich zu 8.45 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch