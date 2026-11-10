Nanyo legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nanyo hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 45.50 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 26.23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nanyo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.27 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 8.46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch