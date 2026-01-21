Nanya Technology gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nanya Technology liess sich am 19.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nanya Technology die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 3.58 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nanya Technology -0.510 TWD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 357.70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 30.09 Milliarden TWD, während im Vorjahreszeitraum 6.58 Milliarden TWD ausgewiesen worden waren.

In Sachen EPS wurden 2.13 TWD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nanya Technology -1.640 TWD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 95.09 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.13 Milliarden TWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 66.59 Milliarden TWD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch