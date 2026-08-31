Nanya New Material Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nanya New Material Technology A hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.36 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.300 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 2.39 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.35 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch