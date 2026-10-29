Nanya New Material Technology A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nanya New Material Technology A äusserte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 4.33 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nanya New Material Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.310 CNY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nanya New Material Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 160.62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.54 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1.36 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch