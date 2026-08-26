Nantong Jiangshan A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nantong Jiangshan A hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.39 CNY gegenüber 0.430 CNY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13.02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.82 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1.61 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch